Un sindaco chiede un preventivo per pitturare la facciata del municipio e gli arrivano 3 offerte. Quella di un tedesco di Euro 3000, quella di un francese di Euro 6000 e quella di un italiano 9000 euro. Davanti a tali differenze, convoca una riunione con i 3 concorrenti affinché giustifichino i loro preventivi. Il tedesco gli dice che vuole usare una vernice acrilica per esterni che costa 1000 euro e che vuole dare due mani, poi tra impalcature e pennelli si spendono altri 1000 euro ed il resto è il suo guadagno.

Il francese giustifica il suo preventivo dicendo che lui è il miglior pittore in circolazione, che usa vernice poliuretanica e che vuole dare tre mani.

La pittura viene quindi 3000 euro, tra impalcature e pennelli si spendono altri 2000 euro e gli altri 1000 euro sono il suo guadagno.

L’italiano, che viene ascoltato x curiosità poiché il suo preventivo non è paragonabile agli altri, dice: “Sindaco, il mio è sicuramente il preventivo migliore: 3000 euro sono per te, 3000 euro sono x me e….3000 euro sono per il tedesco che pittura la facciata!”