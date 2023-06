Un tale entra dal Barbiere, vedendo che è pieno di gente chiede:

-scusi quanto tempo di attesa c’è per tagliare i capelli?

Il barbiere risponde: circa 2 ore, e il tale se ne va.

Dopo 2 giorni, torna, apre la porta e chiede:

-scusi quanta attesa c’è per tagliare i capelli? 3 ore, risponde il barbiere e il tizio va via…

Una settimana passa e spunta nuovamente il tale:

-Quanta attesa c’è per tagliare i capelli? Un’ora e mezza. Di nuovo il tale se ne va..

Il barbiere si gira e chiede al suo amico:

Giova’, fammi un piacere: segui quel tizio vai a vedere dove va, continua ad entrare per chiedermi quanto tempo passa per tagliare i capelli, ma non torna mai!

Dopo un po’, ritorna Giovanni ridendo così forte che si deve asciugare gli occhi.

Allora Giova’? Dove va quando se ne va da qui?

Giovanni si asciuga gli occhi e gli dice: A casa tua!