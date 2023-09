Un tizio va da un amico e gli mostra una foto: “Hai idea di chi sia questa persona?” L’amico ci pensa un po’: “Mi dispiace, non lo so, chi è?” Il tizio risponde… Continua

Un tizio va da un amico e gli mostra una foto: “Hai idea di chi sia questa persona?” L’amico ci pensa un po’: “Mi dispiace, non lo so, chi è?” Il tizio risponde: “Beh, è una figura famosa, si chiama Totti, ed è il capitano della Roma! Forse dovresti informarti di più su personaggi noti e andare a uno stadio di calcio per goderti una partita!”.

Il giorno dopo, il tizio ritorna con un’altra foto: “Sai chi è questo?” L’amico si sforza di ricordare: “Mi dispiace, non riesco a riconoscerlo, chi è?” Il tizio reagisce in modo irritato: “Oh, ma come è possibile?! Questa è Richard Gere, un famoso attore! Dovresti guardare più film e allargare le tue conoscenze culturali!”

Il giorno seguente, il tizio torna di nuovo con una foto: “E questa persona la conosci?” L’amico ci pensa ancora: “Mi spiace, ma non riesco a identificarlo, chi è?” Il tizio risponde in modo brusco: “Davvero?! Questa è Elton John, uno dei cantanti più celebri del mondo! Devi espandere i tuoi orizzonti musicali e partecipare a concerti per apprezzare artisti come lui!”.

Il giorno dopo, è l’amico a presentare una foto al tizio: “Conosci questa persona?” Il tizio guarda la foto perplesso: “Non sembra un attore né un calciatore… Chi è?” L’amico replica: “Questo è Ernesto.” Il tizio chiede: “E chi è questo Ernesto?” L’amico risponde con ironia: “Ernesto è il ragazzo che si prende cura della tua moglie quando sei sempre fuori di casa! Forse dovresti passare più tempo con lei invece di criticare gli altri!”