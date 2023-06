Un uomo arriva in paradiso e inizia a fare amicizia con altre anime…

Un uomo arriva in Paradiso e inizia a fare amicizia con le altre anime. Ad un certo punto vede un signore tutto infreddolito gli chiede:

“Tu di che cosa sei morto?”

E quello: “Io sono morto congelato, e tu di che cosa sei morto?”

“Sono morto di gioia!”

“Come sei morto di gioia? Raccontami!”

“Sono tornato a casa dal lavoro convinto che mi moglie mi tradisse, allora ho cominciato a cercare l’amante, ho cercato sotto il letto, in bagno, in cucina, negli armadi e non ho trovato niente, allora sono morto di gioia!”

E l’altro: “Cretino, se aprivi il congelatore a quest’ora eravamo vivi tutti e due!