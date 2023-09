Un uomo arriva in Paradiso e inizia a fare amicizia con le altre anime. Ad un certo punto, nota un signore tutto infreddolito e gli chiede:”Tu di che cosa sei morto?”… Continua

Un uomo arriva in Paradiso e inizia a fare amicizia con le altre anime. Ad un certo punto, nota un signore tutto infreddolito e gli chiede curiosamente:

“Tu di che cosa sei morto?”

E quello risponde: “Io sono morto congelato, e tu di che cosa sei morto?”

“Sono morto di gioia!”

“Come sei morto di gioia? Raccontami!” chiede l’altro con interesse.

“Ecco, ti spiego,” comincia l’uomo. “Sono tornato a casa dal lavoro convinto che mia moglie mi tradisse. Così, deciso a scoprire la verità, ho iniziato una ricerca frenetica. Ho cercato sotto il letto, in bagno, in cucina, negli armadi… e sai cosa? Non ho trovato niente che potesse confermare il mio sospetto! A quel punto, mi sono sentito così sollevato e felice che ho avuto un attacco di gioia talmente grande da morire!”

L’altro anima non può fare a meno di esclamare: “Cretino! Se avessi aperto il congelatore a quest’ora, saremmo stati entrambi vivi e caldi qui con gli altri!”