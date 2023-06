Un uomo esce per andare a lavoro e subito la moglie chiama l’amante…

Un uomo esce per andare al lavoro e subito la moglie chiama l’amante che arriva velocissimo. Il marito però, mentre beve il caffè al bar a pochi isolati da casa, si macchia la camicia e corre a casa per cambiarsi d’abito. La signora, appena sente il marito rientrare in casa, fa subito nascondere l’amante nell’armadio.

– “Caro ma perché sei tornato?”

– “Mi devo cambiare perché mentre bevevo il caffè al bar mi sono macchiato!”

“Bene”, dice lei, “mettiti il vestito marrone che è dietro la porta”. Continua…

Lui invece insiste per prendere il suo bel vestito nell’armadio. Così vanno avanti per qualche minuto finché il marito ha la meglio e appena apre l’armadio per prendere il vestito che desiderava indossare, sorpreso, si trova davanti l’amante della moglie.

– “E tu chi sei?” Chiede il marito!

– “So-sono venuto per le tarme…” Dice l’amante.

– “Si, ma i tuoi vestiti dove sono?”

– “Caspita quanto mangiano ste tarme!”