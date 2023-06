Un uomo si reca dalla psichiatra e dice: ‘Dottoressa, sono qui per mia moglie…

Hai mai sentito parlare di quei momenti in cui ci troviamo in situazioni così strane che non sappiamo proprio a chi rivolgerci per chiedere aiuto? Bene, questa barzelletta racconta di un uomo che si trova in una situazione alquanto insolita e decide che è arrivato il momento di chiedere un consiglio alla sua psichiatra di fiducia… Ma cosa gli dirà il medico? Semplice sarà stupita e confusa come tutti gli altri ascoltatori di questa barzelletta! Preparati a ridere e ad immergerti nella strana avventura di questo uomo alla ricerca di una soluzione medica per un problema della moglie unico nel suo genere.

Un uomo si reca dallo psichiatra e dice:

-“Dottore, sono qui per mia moglie; ha atteggiamenti maniacali!”.

-“Cioè, si spieghi meglio, come si manifestano le sue manie?”.

-“Beh, per esempio, ha sempre il terrore che le sia rubato qualcosa! Pensi, ieri sera ho trovato un uomo chiuso nell’armadio che abbiamo in camera da letto; l’aveva messo lì per fare la guardia ai suoi vestiti!!!”