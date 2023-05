Un uomo sta guidando lungo l’autostrada, quando vede un camion distrutto sul ciglio della strada…

Un uomo sta guidando lungo l’autostrada, quando vede un camion di spedizione distrutto sul ciglio della strada e 25 pinguini che si aggirano al di fuori di esso. Si accosta e l’autista del camion gli dice: “Presto! Devi portare questi uccelli allo zoo mentre aspetto!”. Il camionista dà all’uomo 200 euro per il disturbo.

L’uomo è d’accordo e se ne va con i pinguini. Dopo aver riparato il suo veicolo, il camionista si dirige allo zoo per assicurarsi che i pinguini ce l’abbiano fatta.

Ma non c’è traccia dell’uomo né dei pinguini quindi l’autista del camion va nel panico e inizia a perlustrare la città alla ricerca dei pinguini scomparsi.

Un’ora dopo passa davanti al cinema locale, quando vede uscire dal teatro il tizio che aveva detto lo avrebbe aiutato ed i famosi 25 pinguini ancora al seguito.

“Cosa è successo!” urla il camionista. “Ti avevo detto di portarli allo zoo!”

“L’ho fatto”, risponde l’uomo.

“Ma mi era rimasto un po’ di soldi, quindi ho pensato di portarli anche al cinema”.