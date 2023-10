Un uomo, un giorno, decide di fare una breve sosta in un bar per prendersi una birra. Mentre si avvicina al bancone, scorge un suo vecchio amico seduto su una sedia a rotelle… Continua

Un uomo, un giorno, decide di fare una breve sosta in un bar per prendersi una birra. Mentre si avvicina al bancone, scorge un suo vecchio amico seduto su una sedia a rotelle dall’altra parte. Senza esitazione, si precipita verso l’amico e chiede ansioso: “Oh mio Dio! Cosa ti è successo?”.

L’amico in sedia a rotelle sorride e risponde: “In un incidente ho simulato di essere rimasto paralizzato a vita, così da poter ottenere un risarcimento dall’assicurazione.” L’uomo, preoccupato, esclama: “Ma questo significa che dovrai fingere di essere invalido per il resto della tua vita! Come farai?”. L’amico sulla sedia a rotelle ride e tranquillizza il suo compagno: “Oh, no, no, non preoccuparti. La settimana prossima ho in programma una visita a Lourdes!”