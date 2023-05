Un venditore di aspirapolvere bussa alla porta della prima casa sulla strada…

Questa barzelletta racconta di un venditore di aspirapolvere pieno di entusiasmo che ha deciso di dimostrare la potenza del suo prodotto a una signora molto molto scettica. Ma quello che succede dopo è del tutto imprevisto e vi strapperà sicuramente un sorriso. E allora, preparatevi a leggere la barzelletta: Un nuovo venditore di aspirapolvere bussa alla porta della prima casa della strada. Una signora alta apre la porta e prima che possa dire qualcosa, il venditore entusiasta si precipita in salotto. Apre un grosso sacco di plastica nera e versa tutto lo sterco di mucca sul tappeto.

“Signora, se non riesco a pulire in 5 minuti con questo nuovo potente aspirapolvere, mi mangerò tutte queste schifezze!” esclama il venditore impaziente. “Ci vuole la salsa al peperoncino o il ketchup?”, chiede la signora.

“Perché, signora?”, chiede il venditore perplesso.

“Non c’è elettricità in casa…” risponde la signora.