Un ventriloquo sta facendo il suo spettacolo in un piccolo teatro di provincia. Sta raccontando le sue solite barzellette sui carabinieri quando dal pubblico si alza proprio un carabiniere… Continua

Un ventriloquo sta facendo il suo spettacolo in un piccolo teatro di provincia. Sta raccontando le sue solite barzellette sui carabinieri quando dal pubblico si alza proprio un carabiniere, che comincia a sbraitare:

“Adesso basta! Ne ho sentite abbastanza di queste battute denigratorie. Che cosa le fa pensare di poter generalizzare così impunemente su chi sta facendo il proprio dovere? Come può permettersi di insultare chi rischia ogni giorno la propria vita per la cittadinanza? La gente come lei discredita la nostra immagine e rende sempre più difficile farci rispettare sul lavoro… e tutto per un dozzinale senso dell’umorismo.”

Imbarazzato, il ventriloquo comincia a scusarsi, quando il Carabiniere si alza di nuovo: “Lei stia zitto, per cortesia. Non sto parlando con lei ma con quel piccolo bastardo che sta sulle sue ginocchia!”