Una bambina di tre anni uccide la sorella con una pistola

In Texas, una tragedia si è consumata a causa dell’accesso ad una pistola semiautomatica da parte di una bambina di soli tre anni. L’arma, lasciata carica e incustodita in casa, è stata trovata dalla piccola che ha accidentalmente sparato alla sorella di quattro anni, uccidendola sul colpo. Cinque adulti erano presenti nella casa al momento della tragedia, ma nessuno dei presenti si trovava nella stanza delle bambine. La polizia locale sta indagando per accertare eventuali responsabilità degli adulti coinvolti nel lasciare l’arma incustodita e carica in un luogo non sicuro.



La tragedia si è consumata nella città di Huston, e la famiglia ha scoperto l’accaduto solo dopo aver sentito lo sparo e aver trovato la piccola in fin di vita. La bambina non ha avuto scampo. Lo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, ha commentato la vicenda affermando che si tratta di una situazione evitabile, ma che ancora una volta un minore ha avuto accesso a un’arma da fuoco e ha causato la morte di una persona innocente.



Non è la prima volta che in Texas si verificano tragedie di questo genere: in febbraio un bambino di soli tre anni aveva trovato la pistola della madre e si era sparato, uccidendosi. Nel solo 2023, cinquantotto persone sono state colpite accidentalmente da pistole impugnate da bambini, venti delle quali sono morte. Nel 2022, invece, sono state 150 le persone uccise da colpi d’arma da fuoco sparati da bambini.