Una barzelletta che vi lascerà di stucco

Ecco a voi quindi la barzelletta che in questo periodo sta divertendo tutti gli utenti di facebook. La stessa riguarda un uomo che, alle 3:00 della notte, sente bussare alla porta di casa sua.

Un signore sente bussare alla porta di casa, sono le 3 di notte. E chiede: “Chi è?” Una voce gli fa: “Potrebbe venire a darmi una spinta?”“Ma vada al diavolo!” risponde l’uomo tornando a letto. La moglie, però, lo convince a dare una mano allo sconosciuto.

“Pensa se capitasse a te, di notte, non sapere come fare e avere bisogno di qualcuno…” – queste le parole della moglie al marito, che quindi finalmente si convince ad andare per aprire la porta e aiutare lo sconosciuto.