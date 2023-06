Una coppia di anziani coniugi sta festeggiando il 75mo anniversario di matrimonio in un ristorante di lusso. Alla fine della cena, il marito si rivolge alla moglie e le chiede: “Amore senti, c’è una cosa che avrei voluto chiederti da tempo. Mi ha sempre colpito il fatto che il nostro decimo figlio non assomigli per nulla agli altri nove. Ora, ti assicuro che questi 75 anni insieme sono stati un’esperienza meravigliosa e la tua risposta non potrà in alcun modo cambiare questa mia convinzione, ma io devo sapere la verità… Ha un padre differente?”

La moglie allora, senza nemmeno avere il coraggio di guardare suo marito negli occhi, china il capo e dopo una lunghissima pausa confessa: “Sì, caro, è così”. L’uomo si intristisce profondamente perché, in fondo, sperava solo di sbagliarsi. Con le lacrime agli occhi chiede: “E dimmi, chi è il padre?”. Nuovamente la donna abbassa la testa ed è in vistoso imbarazzo, non vorrebbe dire la verità al marito, ma è commossa dal suo candore e quindi con un filo di voce risponde: “Sei tu caro, sei tu!”