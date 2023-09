Una delle barzellette più famose: la moglie sorda…

– Dottore, mi scusi, io sono qui per mia moglie…. Vede, ho paura che stia diventando sorda. Ci sente poco!

– Beh, intanto la porti qui, facciamo un controllo e vediamo!

– No, no, vede… io preferirei curarla senza che lei se ne accorgesse, per non farla stare male. Non voglio che lei si senta mortificata.

– Capisco… Allora lei provi questo sistema: va a casa, e da una certa distanza, chieda qualcosa a sua moglie, con un tono di voce normale. Se sua moglie non risponde, si avvicini di un paio di metri, e ripeta la domanda, sempre con lo stesso tono di voce; se non risponde, si avvicini di un altro paio di metri e ripeta la domanda, fino a quando non le risponderà. Poi mi sappia dire come è andata!

– Va bene, dottore, farò così!



L’uomo saluta e se ne va.

Quando arriva a casa, sull’uscio del portone, comincia a chiedere alla moglie:

– Cara, cos’hai preparato per cena?

Nessuna risposta.

Si avvicina quindi di un paio di metri, come gli ha detto di fare il dottore:

– Cara, cos’hai preparato per cena?

Ancora nessuna risposta.

Si avvicina ancora di un paio di metri, e ripete:

– Cara, cos’hai preparato per cena?

Nessuna risposta.

Si avvicina ancora di un paio di metri, ormai vicinissimo alla cucina dove sta sua moglie:

– Cara, cos’hai preparato per cena?

La moglie finalmente risponde:

– IL POLLO COI PEPERONI!!! … Ma è la quarta volta che te lo ripeto, e tu non mi senti! Devi andare dall’otorino!

Ecco la barzelletta raccontata da Gigi Proietti…