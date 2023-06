Bentornati sulla nostra pagina avete presente quei luoghi in cui si cercano cure e rimedi per i nostri malanni? Hai capito bene, oggi ti voglio raccontare una divertente barzelletta ambientata proprio in una farmacia. Preparatevi a sorridere mentre vi immergete in questa situazione buffa e curiosa che coinvolge una cliente alla ricerca di un complice e il simpatico farmacista che sta al gioco. Siete pronti per una buona dose di allegria? Allora iniziamo!

Una donna entra in farmacia: “Per favore, vorrei dell’arsenico”.

Dal momento che si tratta di una sostanza che può risultare fatale, il farmacista chiede informazioni sull’utilizzo: “E a che le serve, signora?”. E lei: “Per avvelenare mio marito”.

“Ah! capisco… però in questo caso non posso venderglielo”. La donna senza dire una parola estrae dalla borsa una foto di suo marito che se la spassa con la moglie del farmacista e l’uomo non tarda a ribattere: “Chiedo scusa, signora, non sapevo avesse la ricetta”.