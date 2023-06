Una donna, quando il marito è fuori, riceve il suo amante in casa, senza sapere che il figlio di 9 anni si nasconde nell’armadio. Un giorno il marito rientra a casa senza avvisare la moglie, e la donna nasconde l’amante nell’armadio, proprio dove si trovava il bimbo.Il piccolo dice: “com’è buio qui!”L’uomo, preso alla sprovvista, risponde: “eh, si!”Il bimbo: “io ho una bella mazza da baseball!”L’uomo risponde: “bene, che bello!”Il bambino, così, risponde: “vuoi comprarla?”“no, grazie!”, risponde l’uomo.Bimbo: “là fuori c’è mio padre!”“ok, quanto vuoi per la tua mazza da baseball?”, risponde infastidito l’amante della madre.Bimbo: “750 euro”Qualche giorno dopo il bimbo si ritrova di nuovo nell’armadio con l’amante della madre. Di nuovo, come la prima volta, dice: “com’è buio qua dentro!”… Continua ⤵️

E l’uomo risponde: “già!”

Il bimbo così dice: “io ho un guanto da baseball!”

L’uomo, memore della volta prima, chiede: “quanto vuoi per il guanto?”

Bimbetto: “250 euro”

L’uomo: “va bene!”

Giorni dopo il padre dice al bimbo: “prendi il tuo guanto e la tua mazza che andiamo al parco a fare qualche lancio!”

E il bimbo: “non li ho più. Ho venduto tutto!”

Il padre: “come li hai venduti? Quanti soldi ti sei fatto?”

Il bimbo, tutto fiero: “mille euro!”

Il padre: “ah, ciò che hai fatto non è bello! Non si vendono le proprie cose ad un prezzo così alto agli amici. Eì molto di più di quello che ho pagato io! Ora andremo insieme in chiesa e ti confesserai”

Poco dopo si recano in chiesa e il padre accompagna il bambino al confessionale, lo fa entrare e chiude la porta.

Subito dopo essere entrato il piccolo dice: “com’è buio qua dentro!”

E il prete: “non ricominciamo, eh!…”