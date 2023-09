Una donna si sveglia di notte e vede che suo marito non è a letto, si infila una vestaglia e scende in cucina per capire cosa sta succedendo. Trova suo marito seduto con una tazza di caffè di fronte a se, sembra assorto in pensieri molto profondi e fissa un punto oltre il muro. Lei vede una lacrima scendere dagli occhi di lui mentre sorseggia il suo caffè, e chiede preoccupata:

–”Cosa è successo tesoro? Sussurra lei entrando nella stanza! Perché non vieni a letto?”

L’uomo, continua a guardare il suo caffè e risponde con fare triste:

– “Ti ricordi cara di 20 anni fa… Quando abbiamo iniziato a frequentarci e tu eri una fanciulla di soli 16 anni?”

– “Si che me lo ricordo tesoro”, risponde lei.

Il marito sospira… Non riesce a trovare facilmente le parole:

– “Ti ricordi di quando tuo padre ci beccò sul sedile della mia macchina mentre facevamo l’amore?”

– “Sì che me lo ricordo caro…” Risponde lei prendendo una sedia per sedersi accanto al marito e sorridendogli dolcemente……

– “E ti ricordi che tirò fuori un fucile, me lo puntò in faccia e mi disse: Adesso o ti sposi mia figlia o ti mando in prigione per 20 anni?”

– “Sì… Amore mi ricordo anche questo… Ma cosa significa? Cosa vuoi dirmi con questi discorsi? Mi stai facendo preoccupare…” Un’altra lacrima scende sulla guancia del marito!

– “Oggi sarei uscito….”