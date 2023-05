Benvenuti in questa serie di battute tra un marito presuntuoso e sua moglie. Questa coppia ci regalerà momenti di allegria e risate, mostrandoci con ironia come la moglie riesca abilmente a mettere in riga il suo marito un po’ troppo sicuro di sé. Preparatevi a immergervi in ​​un’atmosfera leggera e scanzonata, dove le battute taglienti ma affettuose ci faranno sorridere e ci faranno riflettere sul rapporto tra uomini e donne. La sagacia e l’ironia della moglie ci mostreranno che, nonostante il presunto “potere” del marito, la moglie ha sempre l’ultima parola!

Una donna sta parlando con suo marito:

“Amore, questa notte a letto sei stato davvero un super-eroe”.

“Grazie cara, e chi? Superman?”.

“No”.

“Batman?”.

“No”.

“Hulk?”

“No”.

“E chi scusa?”.

“Flash…”.