Una famiglia distrutta, auto schiacciata. Muoiono la mamma e la figlia di cinque anni

In un tragico incidente avvenuto oggi pomeriggio sull’autostrada A13, tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, hanno perso la vita Maria Grazia Forgetta, 49 anni, originaria di Roccamonfina, in provincia di Caserta, ma residente ad Abano Terme (Padova), e la sua giovane figlia, che avrebbe festeggiato il suo sesto compleanno tra pochi giorni.



Secondo una prima ricostruzione degli eventi, l’auto sulla quale viaggiavano madre e figlia, guidata dal padre della piccola, 50 anni, si sarebbe scontrata violentemente contro un tir. Il camion era fermo in coda a causa di un altro incidente avvenuto poco prima. L’impatto è stato devastante: l’auto ha colpito con grande forza il tir e un altro mezzo pesante, principalmente dal lato del passeggero e lungo la fiancata.



Il padre, che era alla guida dell’auto, ha riportato lievi ferite e contusioni ed è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.



Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e stabilire eventuali responsabilità.



La notizia della tragica scomparsa di madre e figlia ha scosso profondamente la comunità di Abano Terme e di Roccamonfina, dove la famiglia Forgetta era molto conosciuta e stimata. Numerosi messaggi di cordoglio stanno affluendo sui social network, a testimonianza dell’affetto e della stima che legava la famiglia alla comunità.



In questo momento di dolore, si stringono attorno al padre e ai familiari amici, conoscenti e tutta la comunità, sperando che possano trovare la forza di superare questo terribile lutto.