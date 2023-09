Una lezione indimenticabile…

Dopo 25 anni di matrimonio, ho guardato mia moglie e le ho detto: “Cara, 25 anni fa, avevamo un piccolo appartamento, una vecchia auto, si dormiva su un divano, guardavamo la tv in bianco e nero su un televisore 10 pollici e dormivo con te, che all’epoca eri una bella e giovane bionda di 25 anni.

Ora abbiamo una casa da 500.000 euro, una BMW da 50.000 euro, un letto ad acqua, un televisore al plasma da 50 pollici, ma io dormo con te che sei oggi una vecchietta di 50 anni”. Mia moglie è stata rapidissima nel rispondermi e mi ha detto: “Non hai che da trovarti una giovane bionda di 25 anni ed io farò in modo che tu ti ritrovi in un piccolo appartamento con una vecchia auto e che tu dorma sul divano guardando la tv in bianco e nero da 10 pollici”. Tra me e me ho pensato: “Le donne sono incredibili!!! Ti guariscono subito dalla tua crisi esistenziale…”