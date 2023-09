Una mamma aveva messo il suo bambino a letto, credendo che fosse già addormentato. Tuttavia, all’improvviso il bambino scende giù dal letto e le chiede… Continua

Una mamma aveva messo il suo bambino a letto, credendo che fosse già addormentato. Tuttavia, all’improvviso il bambino scende giù dal letto e le chiede un bicchiere d’acqua. La mamma inizia a sospettare, ma glielo dà comunque.

Cinque minuti dopo, il bambino chiede un altro bicchiere d’acqua e la mamma, sempre più sospettosa, glielo porge nuovamente. Successivamente, il bambino chiede un altro bicchiere d’acqua e la mamma gli domanda: “Perché hai così tanta sete?” Il bambino risponde: “Non è per me! È che il tetto è in fiamme!”