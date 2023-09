Una nonna di 98 anni è sul letto di morte e confida al marito di 99 anni un segreto che lo lascia sbalordito… Continua

Una nonna di 98 anni è sul letto di morte e confida al marito di 99 anni un segreto che lo lascia sbalordito:

“Gerardo, mio piccolo Gegè, prima di chiudere per sempre gli occhi, voglio rivelarti un segreto. Vai nel granaio e sulla terza traversa di sinistra troverai un cartone. Vai a cercarlo.”

Il marito, schiacciato dal dispiacere, sale a fatica nel granaio e ritorna in camera con la scatola. Con curiosità, la apre e scopre due piccole scatole: una contiene 3 uova e l’altra 250.000,00 euro.

Gegè, con gli occhi illuminati dalla scoperta, chiede: “Dimmi, dolcezza, cosa significano le 3 uova?”

“Sai, Gegè, da 78 anni che siamo sposati, ogni volta che facendo l’amore io non arrivavo all’orgasmo, mettevo da parte 1 uovo.”

Gegè, pieno di orgoglio, si rende conto che in 78 anni di matrimonio ha sbagliato solo 3 volte e dice: “Wow, cara! Solo 3 volte in così tanti anni? Non è male affatto!”

Poi, incuriosito, chiede: “E i 250.000 euro? Cosa sono?”

E la nonna sorride compiaciuta: “Beh, caro, ogni volta che raggiungevo 12 uova, le andavo a vendere…”