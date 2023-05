Una religiosa si sveglia ogni mattina e grida:”Lodate il signore”, facendo infuriare il vicino di…

Una religiosa, al risveglio ogni mattina apriva la porta di casa, si metteva sotto il portico e gridava: “Lodate il Signore”. Questo faceva molto infuriare il suo vicino ateo che si assicurava sempre di ribattere: “Non c’è alcun Signore”.Una mattina il vicino ateo sentì il suo vicino pregare per il cibo. E divertito pensò che sarebbe stato divertente andare a comprare ogni sorta di generi alimentari e lasciarli sul suo portico.

La mattina dopo la signora gridò: “Lode al Signore, che mi ha dato questo cibo”.

Il vicino, rise così forte che riusciva a malapena a pronunciare le parole… quando urlò: “Non era il Signore, ero io”. E la signora senza perdere un colpo urlò, “Lodate il Signore non solo per avermi dato del cibo, ma per averlo fatto pagare al mio vicino ateo!“