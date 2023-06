Una scomparsa misteriosa: addio alla giovane maestra di sci

È con profondo dolore che la comunità di La Thuile saluta Janira Mellé, maestra di sci, morta prematuramente a soli 25 anni. Le circostanze della sua morte, avvenuta ieri, sono ancora avvolte nel mistero.



La giovane aveva recentemente subito un intervento chirurgico alla gamba a seguito di un incidente in bicicletta durante una vacanza. Al suo ritorno a Torino, aveva deciso di sottoporsi a un’operazione, seguita dall’assunzione di farmaci post-operatori. Purtroppo, Janira aveva cominciato a lamentare forti mal di testa poco dopo, un segnale allarmante che l’ha portata a sospenderne l’uso.



Ieri, a seguito del repentino peggioramento delle sue condizioni di salute, Janira è stata sottoposta a un esame diagnostico all’ospedale di Aosta. Poco dopo, la notizia che ha sconvolto tutti: la dichiarazione del suo decesso. Le indagini per accertare le cause esatte del suo prematuro addio sono tuttora in corso.



Janira lascia nella disperazione i genitori, il fratello e il fidanzato.



“Era una ragazza sportiva, sempre presente sul territorio, gentile e disponibile. La sua scomparsa è qualcosa di totalmente inaspettato, che ha portato sconcerto e tristezza profonda in tutta la comunità”, ha dichiarato il sindaco di La Thuile, Mathieu Ferraris, sconvolto dall’improvvisa perdita.



L’Associazione valdostana maestri di sci ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post sui social: “Senza parole. Grazie di aver fatto parte della nostra famiglia e portato la nostra divisa con tanto orgoglio e col tuo splendido sorriso!!! Ci mancherai”.



La perdita di Janira lascia un vuoto incolmabile, non solo nel mondo dello sci, ma in tutta la comunità di La Thuile. Il suo spirito vivace, il suo sorriso luminoso e il suo impegno costante rappresentavano un modello di forza e determinazione per tutti. Ora, il suo ricordo vivrà nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarla.