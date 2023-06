Una signora arriva con la macchina davanti Montecitorio e posteggia proprio in mezzo alla strada…

Benvenuti in questa divertente barzelletta che ci porta sulle strade di Roma, proprio di fronte a uno dei luoghi più importanti della politica italiana: Montecitorio. Immaginate una signora un po’ distratta che decida di parcheggiare la sua macchina in malo modo proprio lì, senza rispettare le regole del codice stradale. Ma cosa accadrà quando un vigile, attento alle infrazioni, la noterà? Scopriamo insieme come si sviluppa questa situazione comica e piena di imprevisti. Preparatevi a sorridere e a immergervi in ​​questa divertente avventura!”

Una signora arriva con la macchina, piuttosto malmessa, davanti a Montecitorio e posteggia proprio in mezzo alla strada.

Allora un vigile le si avvicina e le dice:

“Signora, ma cosa fa? Non si può parcheggiare qui!”.

“E perché no, scusi?”,

“Come perché?! Perché qui ci passano ministri, deputati, senatori…”.

E la signora: “E che me ne frega? Tanto ho l’antifurto!”