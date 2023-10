Una signora compra un cagnolino e va a passeggio con lui. Un giorno incontra un enorme cane lupo che salta addosso al cagnolino e… Continua

Una signora compra un cagnolino e va a passeggio con lui. Un giorno incontra un enorme cane lupo che salta addosso al cagnolino e lo sbrana. La signora, sconvolta, si rivolge al padrone del cane lupo: “Ma ha visto cosa ha fatto il suo cane?”. L’altro risponde: “Sì, ma quanto ha pagato per il suo cane?”. La signora risponde: “Beh, due milioni!”. L’altro ribatte: “Eh, vuol mettere?! Io ho speso 5 milioni più 3 di pedigree!”

La signora il giorno dopo si compra un altro cane e ritorna a passeggio. Ma ad un certo punto, il cane lupo arriva di nuovo e sbrana il nuovo cane. La signora, arrabbiata, si rivolge nuovamente al proprietario del cane lupo: “Ma ha visto cosa ha fatto il suo cane?”. L’altro replica: “Sì, ma quanto ha pagato per il suo cane?”. La signora risponde: “Due milioni!”. L’altro ribatte: “Eh, vuol mettere?! Io ho speso 5 milioni più 3 di pedigree!”

La cosa continua per vari giorni fino a quando la signora porta a spasso un altro cane, tutto piatto e lungo. Di nuovo, vede arrivare il cane lupo che salta addosso al suo cane, ma stavolta il cane lupo viene sbranato. Arriva il padrone di corsa e dice trafelato: “Ma ha visto cosa ha fatto?”. La signora risponde: “Sì, ma quanto ha pagato per il suo cane?”. L’altro dice: “5 milioni più 3 di pedigree!”. La signora sorride e conclude: “Vuol mettere? Io ho speso 6 milioni più 3 di plastica facciale per il coccodrillo!”