Una signora entra in una farmacia di Livorno…

Una signora entra in una farmacia a Livorno:

Farmacista: “Bongiorno signora… icché le serve??”

Signora: “E mi ci vole dell’Aspirina”

Il farmacista va nel retro e ritorna con una scatola gigante di Aspirine.

Signora: “Ocché me ne fo di tutte ‘odeste Aspirine… dèh???”

Farmacista: “Sa signora, da quando il Livorno è in serie A e si fa le ‘ose ‘n grande… tanto e spende la solita cifra!!!”

“Ahhh, … vabbèè!!!” risponde la signora…Continua…

Farmacista:”Le serve artro???”

Signora: “Mi dia dell’alcole”

Il farmacista ritorna con un boccione da 5 litri.

Signora: “Ovvia icchè me ne fo di tutto ‘odest’ alcole???”

Farmacista: “Signora e gliel’ho già detto… il Livorno è in serie A… e si vole fa le ‘ose’ ngrande… tanto e lo paga uguale!!!”

“Ahhh, … vabbèè!!!” risponde la signora

Farmacista: “E gli ci vole quarcosarto… signora?!?”

Signora: “No… no !!! E mi ci volevano le supposte ma le vo’ a ppiglià a Pisa!!!”