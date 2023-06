Una signora rimasta vedova va a confessarsi dal parroco, e gli confida di non sapersi spiegare lo strano comportamento del suo pappagallo:

– Sa, da quando mio marito è morto, ogni volta che io gli passo vicino il pappagallo mi dice “Vattene via da questa casa!” Non capisco perché faccia così!

– Capisco, dice il parroco, è un pappagallo maleducato. Ma io ne ho uno più buono, proprio un bravo pappagallo educato come si deve, un pappagallo di chiesa. Lo porti a casa e lo tenga qualche giorno con il suo, così gli insegnerà le buone maniere.

La signora fa così, e dopo una settimana, andando a messa, trova il parroco che le chiede:

– E allora? Adesso come va con il pappagallo? Ha imparato?

– Per carità! Ora è peggio di prima!

– Ma come mai? Perché peggio?

– Perché ora, quando passo, un pappagallo dice ‘Vattene via da questa casa!’ e l’altro dice ‘Ascoltaci o signore!”