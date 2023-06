Una signora, un po’ imbarazzata, si reca dal proprio medico di fiducia, chiedendo se può darle qualcosa per il marito…

Una signora, un po’ imbarazzata, si reca dal proprio medico di fiducia, chiedendo se può darle qualcosa per “stimolare” il marito che ultimamente viene meno ai propri doveri coniugali. Il dottore consegna alla donna una scatola di pillole raccomandandole di farne prendere una al marito, la sera in cui esigesse fare l’amore con il marito. Il giorno dopo la donna ritorna dal dottore: “Grazie!! Grazie!! Sapesse… lei ha salvato il mio matrimonio, mi ha ridato il mio amato marito. Ieri sera gli ho messo due pillole nei gnocchi mentre è andato a lavarsi le mani. E’ tornato ed al primo boccone sapesse che sguardo che mi ha lanciato.

Sembrava spogliarmi con gli occhi. Neanche aveva finito la minestra quando non ha più resistito ed e’ balzato in piedi, mi ha strappato i vestiti di dosso e abbiamo fatto l’amore sul tavolo, sulla sedia e persino sul pavimento! “Quindi è soddisfatta del risultato?”. Chiede il dottore alla signora. Ah dottore, e’ stato troppo bello…Pero’ che vergogna, che vergogna… in quel ristorante non ci torno più!!!”