Una signora va allo stadio per vedere la partita della Roma; non ci sono rimasti molti posti liberi… Ad un certo punto ne vede uno, e chiede al signore seduto a fianco:

– Scusi, è libero quel posto?

– Sì sì, è libero… è libero… ora è libero!

E il signore singhiozza, piange… si vede che è molto commosso e addolorato.

L’altro lo guarda, non sa bene che dire… e l’altro gli spiega…

– No, perché io venivo qui allo stadio con mia moglie… questo era il suo posto, qui vicino a me. Quando la Roma segnava, ci abbracciavamo. Quando la Roma perdeva, piangevamo insieme! Ora lei non c’è più, è morta!

– Mi spiace tanto, ma su, non faccia così… vedrà che…

– … Ma come faccio io adesso a venire qui allo stadio senza di lei! Come faccio?

– Eh, la capisco, non è facile. Ma magari ci può venire con qualche altro parente…

– No, oggi no: sono tutti al suo funerale.