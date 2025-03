Spirale blu nei cieli di tutta Italia, il fenomeno virale: ecco cos’è

Un raro fenomeno nei cieli del Nord Italia

Nella notte del 23 marzo 2025, un straordinario fenomeno celeste ha destato meraviglia tra gli osservatori del Nord Italia. Una spirale luminosa è apparsa in cielo, visibile in regioni come Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia, lasciando senza parole coloro che hanno avuto la fortuna di vederla. Questa spettacolare manifestazione ha rapidamente invaso i social network, dove numerosi utenti hanno condiviso immagini e video, ampliando la curiosità e il dibattito attorno alle sue possibili origini.

Origine del fenomeno: non è un mistero extraterrestre

Sebbene appaia affascinante e quasi surreale, la spirale celeste non è frutto di un evento misterioso legato a presenze extraterrestri, ma piuttosto un fenomeno atmosferico connaturato all’attività spaziale. Tale avvistamento è stato causato da un lancio eseguito da SpaceX, la nota azienda aerospaziale di Elon Musk.

La spiegazione scientifica

La spirale è stata generata dall’emissione di carburante dal motore del secondo stadio di un razzo Falcon 9. Quando il carburante viene liberato in orbita, in alta quota e speciali condizioni atmosferiche, esso si congela rapidamente, riflettendo la luce solare. Questo processo crea la tipica forma a spirale che è stata ammirata da moltissimi spettatori.

Un evento non del tutto insolito

Il fenomeno, pur non essendo una novità assoluta, essendo stato osservato in altre parti del mondo, ha tuttavia catturato un’attenzione speciale con la sua comparsa nei cieli italiani. Lo spettacolo ha stimolato la curiosità e spinto alla riflessione sull’ignoto, fino alla divulgazione della sua causa scientifica, chiarendo ogni dubbio sulle sue origini.