Un’altra scossa! Sembra non esserci fine

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’area dei Campi Flegrei, precisamente a Pozzuoli, oggi pomeriggio, domenica 1 ottobre 2023, alle ore 15:33. La magnitudo registrata è stata di 2.9, con una profondità stimata, al momento, di 2,7 chilometri.



Il sisma, nonostante la sua magnitudo non elevata, è stato particolarmente avvertito dalla popolazione, probabilmente a causa della sua vicinanza alla superficie. Non solo i residenti di Pozzuoli, ma anche quelli di Napoli hanno riferito di aver sentito distintamente la scossa.



I primi rilievi effettuati dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano indicano che l’epicentro del terremoto dovrebbe essere localizzato al vulcano della Solfatara, in prossimità di via Solfatara e via coste d’Agnano.



Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose, ma le autorità locali e gli esperti dell’Osservatorio stanno monitorando la situazione con attenzione, pronti a intervenire in caso di necessità.



La popolazione è invitata a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti. Si raccomanda di evitare di diffondere notizie non verificate e di affidarsi solo a fonti ufficiali per gli aggiornamenti sulla situazione.