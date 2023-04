Un’altra strage di giovani, terribile incidente sulle strade italiane

Tre giovani sono morti e un’altra persona è rimasta ferita in seguito a un grave incidente stradale che si è verificato nella serata di ieri nel Tarantino. L’incidente ha coinvolto due auto, una Fiat Punto azzurra e una Grande Punto, sulla ex strada statale 580 che collega Ginosa a Ginosa Marina. Una delle due vetture è finita contro il guardrail.



Sulla Fiat Punto azzurra viaggiavano due giovani, un ragazzo e una ragazza di 30 e 25 anni, che hanno perso la vita nell’impatto. Nell’altra auto c’era un ragazzo di 27 anni di Marina di Ginosa, che è la terza vittima del tragico incidente ed è deceduto durante il trasporto in ospedale. La quarta persona coinvolta nell’incidente, una persona non identificata, è stata trasportata in ospedale e rimane sotto osservazione.



Le autorità competenti sono intervenute sul luogo dell’incidente, tra cui i carabinieri, i vigili del fuoco del distaccamento di Castellaneta e quattro ambulanze del 118 per i soccorsi. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma sembra che le due vetture si siano scontrate frontalmente su una strada poco sicura e poco illuminata.



Questo incidente si aggiunge alla recente tragedia avvenuta a Bitonto, in cui quattro ragazzi hanno perso la vita in un incidente stradale. La ex strada statale 580 è stata il teatro di altri gravi incidenti negli anni, il che solleva ulteriori questioni sulla sicurezza delle strade italiane.