Un’anima pia arriva in Paradiso e viene accolta da San Pietro: Dimmi buon uomo, quante volte hai tradito tua moglie? Mai, neanche una volta, lo giuro! Bene allora come premio prendi questa Ferrari e corri a tuo piacimento per le vie del Paradiso! Arriva in paradiso un altro defunto: E tu quante volte hai tradito tua moglie? Poche… Cinque o sei. Bene allora tu prendi questa Fiat Uno e vai per le strade del Paradiso!

Altra anima, stessa domanda da parte di San Pietro: Mah… Saranno state una ventina in tutto! Bene predi questo motorino ed entra in Paradiso! Dopo alcuni giorni il primo defunto ritorna da Pietro tutto mogio mogio. Ma come non sei contento? Eppure viaggi in Paradiso su una Ferrari! Sì, per essere contento sono contento, il fatto è che stamani ad un semaforo ho incrociato mia moglie che guidava un monopattino!