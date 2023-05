Uno studente voleva guadagnare un po’ di soldi e decise di diventare un tuttofare tuttofare. Ha iniziato a perlustrare un quartiere ricco. Andò alla porta d’ingresso della prima casa e chiese al proprietario se avesse dei lavori da fare.

«Be’, puoi dipingere il mio portico. Quanto farai pagare?”

Lo studente ha detto: “Che ne dici di 50 euro?”

L’uomo acconsentì e gli disse che la vernice e le scale di cui avrebbe potuto aver bisogno erano nel garage.

La moglie dell’uomo, all’interno della casa, ha ascoltato la conversazione e ha detto al marito: “Si rende conto che il portico fa tutto il giro della casa?”

L’uomo rispose: “Dovrebbe. Era in piedi sotto il portico”.

Poco tempo dopo, lo studente venne alla porta per ritirare i suoi soldi.

“Hai già finito?” chiese.

“Sì”, rispose lo studente, “E mi avanzava della vernice, quindi gli ho dato due mani”. Impressionato, l’uomo ha cercato in tasca la banconota da 50. E lo studente “E comunque quello non è un portico, è una Ferrari”.