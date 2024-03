“Uomini e Donne”, Brando e Raffaella dopo la scelta: nuovo rumor sulla decisione choc di lei

Dopo aver trovato l’amore nel programma di Canale 5 “Uomini e Donne”, Brando e Raffaella possono finalmente intraprendere la nuova storia fuori dalle telecamere. I due hanno però deciso di condividere la loro gioia con i followers raccontando le varie tappe della nuova vita insieme. Ora però spunta una voce che riguarda proprio il futuro della coppia.

“Uomini e Donne”: Brando sceglie Raffaella

Il tronista Brando ha finalmente concluso il suo percorso all’interno del dating show “Uomini e Donne” scegliendo, come da previsioni, Raffella. I due ragazzi sembrano felicissimi e pronti a imbarcarsi in una profonda e intensa storia d’amore. Brando e Raffaella hanno iniziato a mostrarsi insieme sui loro social nel quale pubblicano foto della loro relazione: baci e momenti speciali passati insieme costellano le bacheche del tronista e della corteggiatrice lasciando intendere che tutti stia andando meravigliosamente. Ora però sorge un uovo rumor che riguarda proprio il futuro della nuova coppietta formata da “Uomini e Donne”.

Il viaggio a Venezia di Brando e Raffaella

Per consacrare il loro nuovo amore, Brando e Raffaella hanno optato per un viaggio a Venezia e hanno già proceduto con le presentazioni ufficiali con la famiglia di lui. Ma non è tutto. Alcune voci di corridoio dicono che la coppia sarebbe pronta ad un altro passo importante. Ecco cosa sappiamo.

Il rumor su Raffaella e Brando: cosa c’è nei loro piani

Il rumor arriva da una informatissima Deianira Marzano. L’esperta di gossip sostiene di aver ricevuto la segnalazione di una sua fan proprio riguardo alla prossima mossa della nuova coppia. Si dice, infatti, che a pochi giorni dall’uscita da “Uomini e Donne”, Brando e Raffaella stiano progettando la convivenza. A quanto pare potrebbe essere Raffaella a trasferirsi a Treviso, città dove vive e lavora Brando. A detta di alcuni fan, i due sono stati avvistati n un locale di Mestre e lei avrebbe confidato di essere felicissima di trasferirsi nella città natale del suo fidanzato.