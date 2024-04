Una coppia è stata trovata morta in casa a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, in quello che sembrerebbe essere un omicidio-suicidio. A lanciare l’allarme un vicino di casa, che ha notato del sangue sul terrazzino dell’appartamento. Stando a quanto trapelato finora, le vittime sarebbero un bresciano del 1974 e una cittadina cinese del 1979 (si conoscevano e si pensa avessero una relazione).

I cadaveri sono stati trovati nell’abitazione del 50enne. L’ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti è di un omicidio-suicidio. La coppia aveva le vene dei polsi recise. A lanciare l’allarme è stato un vicino di casa che ha notato sangue sul terrazzino. Il pm di turno Alessio Bernardi ha disposto l’autopsia che sarà eseguita domattina.