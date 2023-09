Mistero agli Us Open, il virus che mette fuori gioco i tennisti: “Mi sentivo uno zombie” Sport

Paura per un virus misterioso che sta circolando tra gli atleti rendendoli come degli “zombie”. È quanto sta accadendo agli Us Open, il famoso torneo di tennis in corso di svolgimento a New York, negli Stati Uniti. Gli atleti coinvolti sono diversi. Da Thiem a Swiatek, da Eubanks a Jabeur che ha confessato appunto di ‘”essersi sentita uno zombie’”. Il dubbio è che la responsabile di quanto sta accadendo sia la variante Pirola del Covid che si sta diffondendo proprio in questi giorni.

Leggi anche: Covid e danni al cuore, lo studio shock: ecco cosa succede mesi dopo l’infezione Us Open, il mistero del virus: forse la variante Pirola del Covid Il primo caso di un atleta colpito da questo strano virus agli Us Open è stato quello dell’austriaco Dominic Thiem, vincitore a Flushing Meadows nel 2020, che si è dovuto ritirare durante il match del secondo turno contro lo statunitense Ben Shelton. Durante le pause tra un game e l’altro Thiem si è piegato più volte sulla sua sedia a causa dei fortissimi dolori alla pancia che lo hanno poi costretto al ritiro. Ma si tratta veramente della variante Pirola del virus? Oltre a Thiem, il finlandese Emil Ruusuvuori si era ritirato ancora prima di scendere in campo. Mentre l’americano Christopher Eubanks è stato costretto letteralmente a correre in bagno durante uno scambio di gioco con il francese Bonzi.

Anche nel tabellone femminile degli Us Open il virus si è diffuso creando non pochi disagi alle atlete. “Ho preso un sacco di medicine, ma mi sentivo come uno zombie”, ha dichiarato ad esempio la tunisina Ons Jabeur. “Non possiamo escludere il Covid. In grandi eventi come questi, certe cose sono più contagiose e si diffondono con maggiore facilità”, ha invece commentato la numero uno del mondo, Iga Swiatek, dopo la sconfitta contro la Ostapenko. Insomma, il sospetto è che il responsabile di questa misteriosa epidemia possa davvero essere la variante Pirola.

Leggi anche: Falsi vaccini Covid, Madame e Camila Giorgi verso il processo