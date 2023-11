Ordina un’insalata e ci trova un dito umano: “Attacchi di panico e conati di vomito”

Disgusto e sconcerto negli Usa, dove una donna ha fatto una scoperta raccapricciante mentre mangiava un’insalata che gli era stata recapitata a casa dalla catena di ristoranti ‘fast’ Chopt Creative Salad Co, una delle più conosciute e apprezzate degli Stati Uniti per insalate take-away. Secondo quanto riportano diverse fonti, Allison Cozzi, questo il nome della sfortunata protagonista di questa vicenda, avrebbe trovato nell’insalata un dito umano reciso.

Usa, trova un dito umano nell’insalata: tutti i particolari

Lo scorso 7 aprile, Allison Cozzi aveva ordinato un’insalata in un ristorante Chopt di Mount Kisko, nello Stato Usa di New York. Dopo mesi di attacchi di panico, crisi di nausea e deterioramento cognitivo, provocati dalla scoperta del dito umano, la donna ha deciso adesso di sporgere denuncia contro la catena di ristorazione.

A customer has filed a lawsuit against the fast-casual chain Chopt over a salad that she says contained a piece of the manager's finger. https://t.co/tWFQcuHzqS — CBS News (@CBSNews) November 29, 2023

È stata lei stessa a raccontare di aver trovato il dito reciso mentre mangiava l’insalata, appartenente probabilmente alla manager del negozio. L’emittente americana CBS riporta che, secondo la ricostruzione fatta dall’accusa, la manager del ristorante si sarebbe tagliata per sbaglio un pezzo dell’indice mentre puliva la rucola. Ma, mentre lei veniva trasportata in ospedale, quella insalata è rimasta lì per essere poi servita ai clienti.

Per questo motivo ora Allison Cozzi chiede un “risarcimento economico per un ammontare non specificato”. Intanto la catena Chopt Creative Salad Co., che solo nell’area di New York conta una settantina di ristoranti, sta passando guai seri, visto che sono migliaia i messaggi e le richieste di spiegazioni dei clienti. La CBS specifica infine che è il primo caso negli Usa in cui un ristorante serve dei resti umani.

