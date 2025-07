Usa-Italia, l’annuncio del ministro Crosetto: “Succederà in Sicilia”

Nel cuore della Sicilia, presso la base di Sigonella, si respira un’aria di trasformazione e progresso. La decisione di trasformare questa base in un centro di addestramento per i piloti di F-35 rappresenta una svolta significativa per l’Italia, rendendola il primo paese europeo a condurre tali operazioni al di fuori del territorio statunitense. Un passo che riflette una nuova direzione nella strategia militare e industriale italiana.

Un tecnico della base ha osservato con emozione i preparativi, sottolineando l’importanza di questo cambiamento: “Stiamo crescendo, passo dopo passo, ma con ali nuove”. Questa iniziativa non solo sottolinea il ruolo dell’Italia nella geopolitica dell’aviazione, ma promuove anche innovazione e sviluppo economico.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha confermato che la Sicilia diventerà il primo luogo fuori dagli Stati Uniti dove i piloti di F-35 saranno addestrati, durante una cerimonia alla base di Decimomannu in Sardegna, alla presenza del presidente Sergio Mattarella. Questa iniziativa è stata definita “storica” e “strategica” per la nazione.

Le dichiarazioni ufficiali

Crosetto ha sottolineato l’importanza di questo progetto, affermando: “Siamo l’unico Paese al mondo a assemblare gli F-35 a Cameri e ora il primo a formare i piloti fuori dall’America“. Questo investimento è visto come un’opportunità per trasformare la difesa in un motore di sviluppo economico e innovazione tecnologica.

Nel suo discorso, ha ribadito il ruolo cruciale del settore della difesa per il mantenimento dell’equilibrio nazionale: “Una difesa forte è essenziale per la pace e la sicurezza. Senza una difesa solida, non c’è democrazia, non ci sono ospedali“. Ha menzionato aziende come Leonardo e Fincantieri come esempi di come l’Italia possa unire industria strategica e creazione di lavoro.

La scelta di Sigonella è strategica anche per l’Alleanza Atlantica, rafforzando la posizione dell’Italia come partner affidabile sul fronte meridionale dell’Europa. Questo addestramento intensificherà la cooperazione internazionale e aprirà nuove opportunità per le collaborazioni industriali e tecnologiche.

Un’evoluzione significativa, che segna un nuovo capitolo nel panorama della difesa italiana.