Usa, lo hanno abbattuto!

Continua la battaglia sui cieli del mondo. Ieri, in Canada, è stato abbattuto un unidentified flying object. Dall’America arriva la notizia di un altro abbattimento: il Pentagono ha dato l’ordine di distruggere un presunto pallone-spia che sorvolava il lago Huron, al confine tra Stati Uniti e Canada. È il quarto oggetto abbattuto in meno di due settimane nello spazio aereo nordamericano. Al momento, le emittenti televisive Usa non hanno parlato di danni collaterali rispetto all’operazione. I detriti, caduti nel lago, saranno recuperati dalle forze militari statunitensi.