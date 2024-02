Tragica valanga nel pomeriggio di oggi a Racines di Dentro, in Alto Adige: nel distacco sono rimasti coinvolti tre scialpinisti tedeschi, uno dei quali ha perso la vita. Secondo le prime informazioni, i sui due compagni sarebbero stati estratti dalla neve in gravissime condizioni ed elitrasportati d’urgenza all’ospedale San Maurizio di Bolzano. Il distacco si è verificato poco prima delle 17:00 sopra la malga Wumblsalm, un luogo apprezzato da escursionisti e amanti della natura per le sue vedute panoramiche e la sua offerta di riposo e rifugio.

Sul posto si sono portati ben tre elicotteri d’emergenza per le operazioni di soccorso: Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites. Circa 30 gli operatori intervenuti per il recupero delle tre persone travolte, liberate dalla neve grazie all’intervento coordinato dei soccorritori (tutti erano dotati dei dispositivi Artva).

La valanga ha causato una vittima, mentre un altro membro del gruppo è stato trasportato all’ospedale di Bolzano in condizioni critiche. Un terzo escursionista, sebbene in condizioni gravi, è stato stabilizzato sul posto grazie agli sforzi di rianimazione degli operatori di soccorso. Una quarta persona, che faceva parte della comitiva ma aveva deciso di rimanere alla malga, è scampata all’incidente, una decisione che le ha probabilmente salvato la vita.

