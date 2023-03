Valanghe: quattro morti tra cui un italiano

Una serie di valanghe ha colpito il nord della Norvegia, provocando quattro morti e diversi feriti. Tra le vittime c’è anche un escursionista italiano, mentre altri due connazionali sono rimasti feriti. Il gruppo di cinque persone si trovava sul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza, quando è stato colpito dalla valanga. Secondo la polizia norvegese, una delle quattro valanghe si è abbattuta sulla fattoria di Reinoya, trascinandola in mare e provocando la morte di un uomo e una donna, oltre a numerosi animali.



La zona del Nord-Troms è stata colpita da un’ondata di maltempo che ha provocato le valanghe. La polizia ha sconsigliato a chiunque di muoversi sulle montagne della zona, per le pessime condizioni meteorologiche. Sia per oggi che per domani è stata emessa un’allerta rossa in diverse località.



Il comune di Reinoya ha evacuato gli altri residenti per motivi di sicurezza. Anche a Storlett, nel comune di Nordreisa, una valanga ha coinvolto un gruppo di turisti stranieri, provocando la morte di una persona. La quarta valanga non ha invece provocato vittime.



L’incidente ha messo in evidenza i rischi legati alla pratica dell’escursionismo in montagna, soprattutto in presenza di condizioni meteorologiche avverse come quelle registrate in Norvegia in questi giorni. Le autorità locali hanno invitato tutti i turisti a prestare massima attenzione e a rispettare le indicazioni delle autorità per evitare situazioni pericolose.