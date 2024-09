“Valentina Petrillo è un’imbrogliona”. J. K. Rowling si scaglia contro l’atleta transgender italiana

Le discussioni riguardanti la partecipazione di atlete transgender alle competizioni olimpiche e paralimpiche continuano a sollevare polemiche, con particolare attenzione alle Paralimpiadi 2024 di Parigi. Al centro del dibattito attuale c’è Valentina Petrillo, atleta italiana di 51 anni, che si è qualificata per le finali dei 400 metri nella categoria T12, riservata alle persone con disabilità visive, essendo lei ipovedente.

Le dichiarazioni della scrittrice J.K. Rowling hanno riacceso la polemica. La famosa autrice, nota per le sue opinioni critiche riguardo alla partecipazione delle atlete transgender nelle competizioni sportive femminili, ha attaccato direttamente Petrillo sui social media. Rowling ha definito Petrillo una “imbrogliona”, paragonandola a Lance Armstrong, il ciclista statunitense squalificato a vita per doping. Secondo Rowling, la presenza di atlete transgender come Petrillo nelle competizioni femminili rappresenta una forma di inganno. In un tweet, ha ironicamente suggerito che, se l’inganno è ora accettato, sarebbe giusto restituire le medaglie ad Armstrong e “andare avanti”.

Valentina Petrillo ha alle spalle una carriera sportiva di successo, con 11 titoli nazionali conquistati nella categoria maschile di atletica leggera paralimpica prima di iniziare il suo percorso di transizione. Nonostante le controversie, Petrillo ha deciso di continuare a gareggiare come atleta transgender, attirando sia critiche che supporto.

Questa situazione solleva questioni complesse su equità, inclusività e regolamentazioni nello sport, temi che continueranno a essere dibattuti intensamente mentre le competizioni sportive si evolvono per riflettere una società sempre più diversificata.

