Roberto Vannacci ha suscitato un acceso dibattito al Parlamento europeo con il suo intervento critico nei confronti di Hadja Lahbib, Commissaria Ue per la gestione delle crisi. Lahbib è stata recentemente al centro di discussioni per un video in cui illustra come preparare un kit di sopravvivenza per situazioni di emergenza, come un possibile conflitto con la Russia.

Vannacci contro la Commissaria: il video

Nel suo discorso, Vannacci ha esordito ironicamente: “Ci sono un italiano, un francese, una tedesca e una belga. Sembra una barzelletta, ma non lo è.” Proseguendo, ha criticato le politiche di Von der Leyen, Macron, Draghi e Lahbib, accusandoli di aver imposto veicoli elettrici, sanzioni alla Russia e ora di proporre armi e zaini di sopravvivenza.

Vannacci ha poi intensificato le sue critiche, facendo riferimento alla sua esperienza militare: “Lo zaino è pesante, cara Commissaria, si vede che non ne ha mai portato uno. L’unico allenamento utile ora è imparare a correre per scappare da ladri e stupratori, spesso clandestini, e per evitare il freddo, dato che l’energia costa sempre di più a causa dei vostri errori”. Ha concluso rivolgendosi direttamente a Lahbib, suggerendo di “allenarsi per imparare a correre”.

Roberto Vannacci e il KIT di sopravvivenza pic.twitter.com/uOhsTGn0uu — L’Insorto (@LInsorto) April 1, 2025

Reazioni in Parlamento

Le dichiarazioni di Vannacci hanno provocato reazioni immediate e forti nel Parlamento europeo. La vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno, ha criticato i “toni eccessivi” del discorso, sottolineando l’importanza del rispetto reciproco tra interlocutori. La collega Cecilia Strada ha definito le parole di Vannacci “minacce inaccettabili” che non trovano posto nel contesto del Parlamento europeo.