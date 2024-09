Vannacci organizza la “sua Pontida”. E per qualcuno è pronto prendere il posto di Salvini

Secondo vari osservatori, il generale Roberto Vannacci sta palesando con sempre maggiore chiarezza le sue aspirazioni politiche. Alcuni sostengono che Vannacci stia puntando a seguire le orme, se non a sostituire, il leader della Lega, Matteo Salvini. Il 18 e 19 settembre, il generale sarà al centro di una manifestazione a Viterbo, già ribattezzata dai suoi sostenitori come la “Pontida di Vannacci”. Questo appuntamento ha l’obiettivo di rafforzare il sostegno alla sua associazione, “Noi con Vannacci”, che potrebbe presto trasformarsi in un vero partito politico, come lasciato intendere dal sito ufficiale del movimento.

La manifestazione si terrà in un clima di grande entusiasmo tra i suoi sostenitori e vedrà la partecipazione di personalità di rilievo come l’ex senatore leghista Umberto Fusco, promotore dell’iniziativa, e l’ex giornalista e direttore Mediaset Claudio Brachino. L’evento non sarà solo un trampolino di lancio per affermare Vannacci come figura politica emergente, ma anche un’occasione per mostrare il crescente consenso che il generale sta raccogliendo sia a livello locale che nazionale.

Alcuni analisti vedono in Vannacci una potenziale opportunità, ma anche una minaccia per Salvini. L’ascesa di una nuova personalità di spicco all’interno della Lega potrebbe rappresentare un rischio per la leadership del segretario del partito, fino ad ora indiscussa. Ci sono infatti voci secondo cui le ambizioni di Vannacci potrebbero provocare tensioni interne e portare a una frattura all’interno della Lega, minando l’unità del movimento.

L’incontro di Viterbo sarà cruciale per capire se Vannacci riuscirà a consolidare il suo ruolo politico e se Salvini dovrà affrontare una seria concorrenza alla guida del partito. Il destino della Lega potrebbe dipendere dall’evoluzione di queste dinamiche nei prossimi mesi.