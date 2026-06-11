Ci sono interviste in cui il contenuto conta quanto le parole utilizzate per definirlo. E a volte basta un’espressione per trasformare un confronto televisivo in un caso politico. È quello che è accaduto durante l’ultima puntata di Otto e mezzo, quando Roberto Vannacci ha deciso di fermare subito una definizione che non condivideva.

Il generale ed europarlamentare è stato ospite di Lilli Gruber su La7 e, fin dalle prime battute, il confronto si è concentrato non tanto sulle sue proposte politiche quanto sulla sua collocazione ideologica. Una questione che Vannacci ha voluto chiarire immediatamente, scegliendo con attenzione le parole da utilizzare.

Lo scontro sull’etichetta politica

Nel presentare l’ospite, Gruber ha ricordato alcuni aspetti della sua biografia pubblica e privata, definendolo un esponente dell’estrema destra. La conduttrice ha inoltre richiamato il fatto che Vannacci abbia sposato una donna di origine romena, all’epoca extracomunitaria, inserendo il riferimento nel contesto delle sue posizioni sull’immigrazione.

È stato proprio a quel punto che il generale ha deciso di intervenire. Prima ha corretto un dettaglio cronologico, spiegando che la conoscenza con la futura moglie risale al 2001 ma che il matrimonio è stato celebrato soltanto nel 2010, dopo anni trascorsi all’estero per ragioni professionali.

Lilli #Gruber, la regina delle mezze verità di regime, ci prova col colpo basso sulla moglie rumena di #Vannacci. Risultato? Una figura di merda epica. La solita faziosa rancida e ignorante. Umiliata da Vannacci in mondovisione senza nemmeno alzare la voce. Sublime. pic.twitter.com/4Goysv7Fi7 — Riccardo Romani (@RRomani1973) June 11, 2026

“Non estrema destra, ma destra autentica”

Archiviato il riferimento personale, Vannacci ha spostato il discorso sul terreno politico. Con una formula studiata e ripetuta più volte, ha respinto l’etichetta di estrema destra preferendo definirsi esponente di una “destra autentica”.

Una precisazione che non appare casuale. Attraverso questa definizione, il generale cerca infatti di prendere le distanze da un’espressione che considera limitante o stigmatizzante, rivendicando invece una collocazione politica che ritiene pienamente legittima e coerente con la propria storia personale e professionale.

Una strategia comunicativa precisa

L’episodio conferma anche uno degli aspetti più evidenti della crescita politica di Vannacci: la capacità di trasformare ogni confronto televisivo in un’occasione per rafforzare il proprio messaggio. Invece di seguire il percorso tracciato dalla conduttrice, il generale ha riportato l’attenzione sui temi che considera centrali per la sua narrazione pubblica.

Una strategia che continua a garantire visibilità al suo progetto politico e che contribuisce a mantenerlo al centro del dibattito. Ogni apparizione televisiva diventa così un terreno di confronto non solo sulle idee, ma anche sulle definizioni e sulle parole utilizzate per raccontarle.