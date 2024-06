Vannacci, rissa a Zona Bianca con la giornalista. “Le spiego la differenza fra me e Ilaria Salis. E sul gay pride…” (DUE VIDEO)

Durante l’ultima puntata di Zona Bianca, trasmessa su Rete 4, si è verificato uno scontro acceso tra il generale Vannacci e la giornalista e scrittrice Mirella Serri. La tensione è salita quando il neo deputato europeo della Lega ha attaccato Ilaria Salis, dichiarando che “con lei sicuramente non abbiamo in comune la fedina penale”. Questo commento ha provocato una reazione immediata della Serri, che ha replicato: “Lei, Vannacci, ha un procedimento giudiziario in corso. Quindi con la Salis potete avere parecchie cose in comune”. Pronta la risposta di Vannacci, autore del libro Mondo al Contrario: “Ricordo alla Serri la differenza fra un indagato e una pluricondannata”.

La serata ha visto Vannacci al centro di altre polemiche, in particolare riguardo al Gay Pride in corso a Roma. Il generale ha sottolineato come durante la manifestazione siano stati innalzati cartelli con il suo nome. “Sono ossessionati da me”, ha dichiarato. “Pensano a me anche quando celebrano la loro differenza, quindi li ringrazio, magari qualcuno di loro mi ha anche votato”. Ha poi definito il Gay Pride una manifestazione esibizionista, concludendo con tono sarcastico: “Per festeggiarli mi sono messo addirittura la camicetta rosa”.

Vannacci ha anche espresso la sua opposizione allo Ius Soli, un tema caro alla sinistra italiana. “Non esiste quasi da nessuna parte”, ha affermato il parlamentare europeo della Lega, ribadendo la sua ferma contrarietà alla proposta.