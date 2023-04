Varriale e quella telefonata anonima: “Morirai”

Enrico Varriale, giornalista sportivo ed ex direttore di Rai Sport, è stato coinvolto in due inchieste per presunti episodi di violenza contro le donne. La prima inchiesta è già in corso e riguarda l’aggressione e il molestatore della sua ex compagna avvenuta nell’agosto 2021. La seconda inchiesta, conclusa lo scorso novembre, riguarda un’altra vittima, una donna con cui Varriale aveva una relazione dopo la rottura con la sua ex compagna.



Nel corso dell’inchiesta, è emerso che Varriale avrebbe minacciato la donna con cui aveva una relazione, utilizzando i telefoni della Rai e contraffacendo la sua voce per nascondere la sua identità. Inoltre, Varriale avrebbe cercato di contattare la vittima tramite applicativi telematici e da numeri anonimi. La vicenda più singolare risale al 19 dicembre 2021, quando Varriale avrebbe chiamato la donna utilizzando l’utenza della Rai, oscurando il numero chiamante e pronunciando con voce contraffatta la frase “morirai”.



La vittima ha riportato lesioni e un trauma cranico non commotivo. La donna ha anche dichiarato di avere paura di rispondere al telefono e di essere controllata. Varriale è stato interrogato e ha fornito elementi che potrebbero ridimensionare le accuse, specialmente in merito ai tentativi di incontro poco graditi.



La prossima udienza in tribunale vedrà la testimonianza della prima vittima, mentre la seconda inchiesta è ancora in fase di valutazione da parte della procura.